OrganiGram Aktie
WKN DE: A12AQF / ISIN: CA68620P1018
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09.11.2026 19:50:02
The Big Winner From the Aurora Cannabis-Organigram Deal: Curaleaf
For months, Curaleaf (OTC:CURLF) has been pursuing a deal to acquire Canadian-based pot producer Aurora Cannabis (NASDAQ:ACB) in a hostile takeover. Aurora didn't like the deal, believing it undervalued its business. Instead, it recently agreed to a friendly deal with another Canadian cannabis company: Organigram Global (NASDAQ:OGI)
It's a deal that is about 21% higher than the Curaleaf offer. While it's a short-term win for Aurora investors, it arguably doesn't do much for long-term investors who have incurred significant losses; in five years, the stock has declined by 93%.
The biggest winner from all this may end up being Curaleaf. Here's why.
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