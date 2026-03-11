|
11.03.2026 11:05:00
The Biggest Bet in Tech Isn't on Polymarket. It's This AI Stock.
Prediction markets like Polymarket and Kalshi have been on the rise since 2024, when Polymarket became a far more accurate predictor of which candidate would win that year's presidential election than any pollster.But when it comes to how to generate a solid return for yourself, you'd be far better off investing in the stock market than betting on an election or a football game.And while prediction markets have yet to prove they'll be a durable trend, artificial intelligence (AI) has certainly proved it has staying power.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schließlich schwächer -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Der heimischen sowie der deutsche Aktienmarkt gingen mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen präsentierten sich uneinheitlich. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.