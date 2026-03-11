11.03.2026 11:05:00

The Biggest Bet in Tech Isn't on Polymarket. It's This AI Stock.

Prediction markets like Polymarket and Kalshi have been on the rise since 2024, when Polymarket became a far more accurate predictor of which candidate would win that year's presidential election than any pollster.But when it comes to how to generate a solid return for yourself, you'd be far better off investing in the stock market than betting on an election or a football game.And while prediction markets have yet to prove they'll be a durable trend, artificial intelligence (AI) has certainly proved it has staying power.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schließlich schwächer -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Der heimischen sowie der deutsche Aktienmarkt gingen mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen präsentierten sich uneinheitlich. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

