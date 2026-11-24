Biotech Holdings LtdShs Aktie
WKN DE: 925970 / ISIN: CA0909381018
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24.11.2026 10:14:00
The biggest biotech deal in nearly three years carries a hefty $41 billion price tag
French drugmaker Sanofi on Tuesday agreed to pay $41 billion for U.S. biotech Insmed, a hefty price that will help the pharma giant offset the patent expiration on a key drug.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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