Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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20.07.2026 13:29:47
The Biggest Myth About Steve Jobs? Former Apple Executive Says Most People Got His Leadership Wrong
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