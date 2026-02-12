Discovery Holdings LtdShs Aktie
WKN: 338558 / ISIN: ZAE000022331
|
12.02.2026 18:06:00
The Biggest Obstacle to Netflix Acquiring Warner Bros. Discovery (Hint: It's Not Paramount)
Love triangles make compelling viewing entertainment, but the hottest trio right now isn't airing on a popular network or one of the leading streaming services. The must-watch love triangle of the season happens to be the one involving three of the media companies themselves.Netflix (NASDAQ: NFLX) has had a deal in place to acquire most of Warner Bros. Discovery's (NASDAQ: WBD) assets since November. Both parties signed off on a $72 billion deal that is worth closer to $83 billion on an enterprise value basis for the streaming and studio assets. Warner Bros. Discovery would spin off its linear networks and less lucrative media businesses before the wedding ceremony.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!