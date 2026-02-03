Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|
03.02.2026 14:56:00
The Biggest Obstacle to Netflix Acquiring Warner Bros. Isn't Paramount Skydance. It's This.
Netflix (NASDAQ: NFLX) and Paramount Skydance have been battling it out over Warner Bros. Discovery (NASDAQ: WBD) for several weeks. Netflix wants to acquire Warner Bros., while Paramount has engaged in a hostile takeover attempt.Although Warner Bros. Discovery shareholders have been voting in favor of the Netflix deal and continue to reject Paramount Skydance, there's still plenty of uncertainty about how all of this will play out. The bigger obstacle for Netflix may not even prove to be Paramount. It's likely to be regulators.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
