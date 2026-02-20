NOW Aktie
WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003
|
20.02.2026 13:55:00
The biggest purchase in life now seems unaffordable — and that’s putting consumers in a sour mood
Americans are gloomy about spending despite encouraging inflation and unemployment trends.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!