NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
12.03.2026 09:15:00
The Biggest Risk to Nvidia Stock That Nobody Is Talking About
Nvidia (NASDAQ: NVDA) stock has been a major winner during this artificial intelligence (AI) boom -- it's soared 1,300% over the past five years as this story began to develop and gain momentum. This is because Nvidia offers the key product necessary for AI to take shape: the AI chip. There are other AI chips out there, but Nvidia's graphics processing units (GPUs) have proven to be the fastest -- and that's been a big selling point as tech giants aim to reach their AI goals. All of this has driven eye-popping revenue gains for this AI leader. In the latest full year, for example, revenue climbed 65% to a record $215 billion. Amid this very bright story, though, lies a risk to Nvidia stock that nobody is talking about. Let's consider it.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu NVIDIA Corp.
|09.03.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|26.02.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|26.02.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|26.02.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|26.02.26
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen in Rot
An den asisatischen Börsen dominieren zum Wochenende die Bären.