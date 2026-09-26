The Biggest Risk to Palantir Stock Has Nothing to Do With Its Valuation

Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) is one of the most expensive stocks in the S&P 500, trading at 160 times trailing 12-month sales. That's a major premium.

A stock that's priced for perfection is susceptible to dropping at any sign of a problem, and Palantir stock tumbled earlier this year without any hint of an internal problem; in fact, it has been demonstrating fantastic performance and accelerating growth. It has also recovered from that tumble, and is back in positive territory year to date.

It was the market's view of what's in Palantir's future that sent the stock lower, and that's a bigger risk to the stock than its valuation.

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