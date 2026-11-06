Winners Aktie
ISIN: US97478A1060
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06.11.2026 09:55:00
The Biggest Stock Winners and Losers From the Midterm Elections
The midterm elections shifted the political landscape in the U.S., and, regardless of anyone's politics, that will impact some industries and stocks in a meaningful way going forward. Stocks have historically performed well following the midterm elections, regardless of which party wins. The S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) has climbed from November to November 95% of the time since 1938, so now should still be a good time to buy stocks in general.
However, let's look at some stocks set to benefit from the election results and others that could be hurt.
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