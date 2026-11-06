The Biggest Takeaway From Palantir Technologies’ Latest Quarterly Report Is a Potential Warning Sign Investors Shouldn’t Miss

Palantir Technologies (NASDAQ:PLTR) has been at the forefront of the artificial intelligence (AI) software revolution over the past three years, with the company's AI platform in solid demand from both commercial and government customers.

So, when Palantir released its third-quarter results on Nov. 2, it was easy to see why the company's revenue and earnings grew at an incredible pace. What's more, Palantir raised its full-year guidance once again, driven by the exceptional growth in the company's U.S. commercial business.

However, Palantir stock slid following its earnings report. Let's see why that was the case and examine a potential red flag that could derail the company's impressive growth trajectory.

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