Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
|
10.04.2026 19:45:00
The Billionaire Just Predicted Anthropic Would Crush Palantir. It Could Already Be Happening
Contrarian investor Michael Burry gained fame from The Big Short as one of a handful of investors in the movie that bet big on the housing crash in 2008 and won. Burry collected about $100 million for himself with his bet against subprime mortgages and made more than $700 million for his investors.Now, Burry, who's believed to be a billionaire, is still an active investor, though he has transitioned his Scion Asset Management to a family office, and he's now betting big against Palantir (NASDAQ: PLTR), the deep data analytics company now best known for its AI platform.Burry bought long-dated put options on the tech stock in the third quarter, spending roughly $9.2 million to do so. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Anthropic
Analysen zu Anthropic
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Palantir
|108,88
|-2,40%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit uneinheitlichem Wochenschluss -- ATX zog zum Wochenschluss kräftig an -- DAX schlussendlich stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendierte vor dem Wochenende deutlich höher. Der deutsche Leitindex zeigte sich letztlich wenig verändert. Die Wall Street bewegte sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost verbuchten am Freitag Gewinne.