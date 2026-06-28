NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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28.06.2026 18:24:46
The Billionaire Who Sold Nvidia Too Early Just Bought 196,000 Shares of Broadcom -- Here's the Thesis Behind the Rotation
In late 2022 and early 2023, Stanley Druckenmiller's Duquesne Family Office built a massive stake in Nvidia (NASDAQ: NVDA) for a split-adjusted price of $22-24 per share. But in mid-to-late 2024, he sold his entire position at a blended average price of around $73.50. Today, Nvidia's stock trades at about $190 per share. So even though Druckenmiller turned a $210-$220 million investment into roughly $655 million, that investment would be worth $1.7 billion today. Druckenmiller admits that selling Nvidia before the AI market exploded was a "big mistake", but he recently invested in another big AI name: Broadcom (NASDAQ: AVGO).Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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