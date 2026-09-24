TotalEnergies Aktie

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WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271

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25.09.2026 00:00:00

The Board of Directors of TotalEnergies reaffirms the relevance of the Company's strategy and its confidence in the governance & management to continue its implementation

Paris, September 25, 2026 – On the occasion of its annual strategic seminar held on September 23 and 24, 2026, TotalEnergies' Board of Directors reviewed the Company's strategic outlook and unanimously reaffirmed the relevance of the strategy implemented around its two pillars, Oil & Gas and Integrated Power. The Company's outlook will be presented to investors on September 28, 2026.

On this occasion, the Board also addressed the continuity of the Company's governance and leadership.

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24.09.26 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
23.09.26 TotalEnergies Neutral JP Morgan Chase & Co.
21.09.26 TotalEnergies Buy UBS AG
14.09.26 TotalEnergies Buy Jefferies & Company Inc.
11.09.26 TotalEnergies Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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