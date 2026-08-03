Something Holdings Aktie

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ISIN: JP3322960000

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03.08.2026 05:30:00

The Bond Market Is Doing Something for the First Time in Nearly 20 Years. Here's What It Means for Investors.

The 30-year Treasury yield touched 5.24% this past week before retreating slightly. It's the highest it's been in 20 years after the Federal Reserve left interest rates unchanged at its July meeting.So far, it's been the culmination of a six-year bear market in long-duration Treasury bonds that started with the COVID market reversal in 2020, continued through an aggressive Fed rate hiking cycle, and is now reacting to persistently high inflation.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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