Something Holdings Aktie
ISIN: JP3322960000
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27.08.2026 13:30:00
The Bond Market Is Doing Something That Hasn't Been Observed in Nearly 20 Years. Should Investors Be Nervous?
Interesting things are happening in the bond market, and "interesting" does not mean good news for bond investors. The yield on the 30-year Treasury bond recently rose to its highest level since 2007. As of this writing, the 30-year Treasury yield is about 5.172%, up about 65 basis points from its 52-week low.Some bond investors are worried that U.S. government borrowing has become unsustainable, and are demanding higher yields on long-term government debt.How nervous should you be about higher yields on the 30-year Treasury bond? At the moment: not very. Let's look at what's happening in the bond market and see what it might mean for your investments.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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