Comes Aktie
ISIN: PLCOMES00020
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27.08.2026 21:45:00
The Bond Market Is Flashing a Warning Signal to Investors. Here's What Comes Next.
The 30-year Treasury yield has recently spiked to over 5.2%, reaching its highest level since 2007. When bond yields rise, bond prices go down. Higher yields might be tempting for new bond buyers, but they're bad news for investors who already own bonds. And long-duration bonds like the 30-year Treasury are at particular risk for higher interest rates. The longer a bond's duration, the harder its price is hit by rising yields.30 Year Treasury Rate data by YChartsContinue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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