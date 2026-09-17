Bang Holdings Aktie
ISIN: US0598901033
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17.09.2026 13:31:01
The Bond Market Is Heating Up. Is VGSH or ISTB the Better Bang for Your Buck?
Vanguard Short-Term Treasury ETF (NASDAQ:VGSH) and iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (NASDAQ:ISTB) differ primarily in their credit exposure and yield potential, as one sticks to government debt while the other ventures into corporate bonds.
These funds serve as conservative anchors for a portfolio, but they differ in credit risk and duration. While the Vanguard fund tracks the Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index for pure government exposure, the iShares fund follows the Bloomberg U.S. Universal 1-5 Year Index to capture a broader slice of the bond market.
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