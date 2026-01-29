Independence Aktie
WKN: 922423 / ISIN: US4534403070
|
29.01.2026 19:26:00
The bond market is sending a clear signal about Fed independence
The U.S. bond market doesn’t seem all that anxious yet about President Trump’s efforts to sway the Federal Reserve’s monetary policy decisions.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
