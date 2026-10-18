NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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19.10.2026 00:10:00
The Bond Market Is Sending a Warning to Nvidia Shareholders
Even if you don't hold any bonds in your portfolio, paying attention to the market can offer some very valuable insights about your stock portfolio. Some investors may have found that out the hard way recently.
CoreWeave (NASDAQ: CRWV), the leading neocloud company backed by Nvidia (NASDAQ: NVDA), saw its stock pummeled after venture capitalist Chamath Palihapitiya shared a chart on social media showing its recently issued bonds set to expire in 2032 touched a 15% yield. CoreWeave issued the bonds with a 9.625% coupon in June. Reuters later reported that the 9.75% notes CoreWeave issued in April due in 2031 topped a yield of 16%.
The rising yields on CoreWeave's debt indicate the market believes CoreWeave's risk of default is increasing. Doubts are starting to creep in about whether the neocloud company can generate returns on its invested capital that exceed the cost of capital, especially amid a rising interest rate environment. Other neocloud companies such as Nebius (NASDAQ: NBIS) face similar pressures.
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17.10.26
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16.10.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
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16.10.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
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16.10.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.at)
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16.10.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones schließt in der Verlustzone (finanzen.at)
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16.10.26
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16.10.26
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Analysen zu NVIDIA Corp.
|09.10.26
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|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|09.10.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|09.10.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|191,02
|-1,43%
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