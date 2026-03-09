Safe Aktie
WKN DE: A40H9L / ISIN: FR001400RKU0
|
09.03.2026 23:01:44
The Bond Market Offered No Safe Harbor Last Week. Why a Diversified ETF Strategy Still Beats Trying to Time the Market.
Last week, the conflict in Iran helped spike equity market volatility and send U.S. stock prices lower. Sentiment had already been weakening in the lead-up, but the strikes themselves sent the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) and Nasdaq-100 indexes sharply lower. They've recovered somewhat since then, but investors are still working to try to figure out the ultimate impact of this to the markets and the economy.In situations like this, investors often turn to bonds for a measure of safety and stability. In most cases, bonds are expected to offset stock market risk and cushion downside. But look at what has happened over the past several trading days.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Safe
Analysen zu Safe
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Strategy (ex MicroStrategy)
|119,10
|3,34%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise im Blick: ATX und DAX verabschieden sich mit Verlusten aus dem Handel -- Wall Street letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergriffen am Montag die Flucht. Die Wall Street präsentierte sich hingegen fester. Auch die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.