The BORN Korea: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

The BORN Korea lud am 13.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 292,00 KRW. Im Vorjahresquartal hatten -178,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat The BORN Korea mit einem Umsatz von insgesamt 85,02 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 87,38 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 2,70 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at