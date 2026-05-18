The BORN Korea stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

The BORN Korea hat am 15.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 152,00 KRW vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 431,00 KRW erwirtschaftet worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 28,10 Prozent auf 79,61 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 110,72 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at