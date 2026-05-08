The Brinks Company gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

The Brinks Company hat am 06.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,77 USD. Im Vorjahresviertel hatte The Brinks Company 1,18 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,30 Prozent auf 1,38 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,25 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at