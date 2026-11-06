The Brinks Company legte Quartalsergebnis vor

The Brinks Company präsentierte in der am 04.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,35 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,860 USD je Aktie erzielt worden.

The Brinks Company hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,37 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,34 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at