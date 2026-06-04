Broadcom Aktie
WKN: 913684 / ISIN: US1113201073
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04.06.2026 20:29:34
The Broadcom Sell-Off: Why This Is a Huge Warning Flag for Artificial Intelligence (AI) Investors
Shares of tech giant Broadcom (NASDAQ: AVGO) were in a free fall on Thursday after the company posted its latest earnings numbers. The stock was down around 16% at one point in the morning.What may seem puzzling is that the company, which has been experiencing a surge in demand due to artificial intelligence (AI), generated strong earnings, and its growth looked terrific in its most recent quarter. However, this sell-off serves as a cautionary tale for AI investors who believe that stocks will just continue rising higher and that valuations don't matter.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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