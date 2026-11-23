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23.11.2026 06:31:29
The Buckle: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
The Buckle stellte am 20.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.10.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS wurde auf 0,94 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte The Buckle 0,960 USD je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite hat The Buckle im vergangenen Quartal 329,2 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte The Buckle 320,8 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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