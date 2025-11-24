The Buckle stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

The Buckle präsentierte am 21.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 31.10.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,96 USD. Im Vorjahresviertel hatte The Buckle 0,880 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 320,8 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 9,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 293,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at