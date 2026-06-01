The Buckle stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

The Buckle hat am 29.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.04.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 0,92 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte The Buckle 0,700 USD je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig wurden 288,7 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte The Buckle 272,1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at