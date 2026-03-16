The Buckle: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

The Buckle lud am 13.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 1,59 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte The Buckle 1,53 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,26 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 399,1 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 379,2 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 4,14 USD beziffert, während im Vorjahr 3,89 USD je Aktie in den Büchern standen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 6,58 Prozent auf 1,30 Milliarden USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 1,22 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at