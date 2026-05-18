SoundHound AI Aktie
WKN DE: A3DGJK / ISIN: US8361001071
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18.05.2026 20:30:00
The Bull and Bear Cases for Investing in SoundHound AI Stock
SoundHound AI (NASDAQ: SOUN) is a voice artificial intelligence (AI) company that has been a polarizing investment. It possesses some exciting growth opportunities in tech, and with a market cap of less than $4 billion, it's fairly small compared to other top AI stocks; thus, there is some compelling upside with it. However, SoundHound has been struggling to get out of the red, and its financials haven't been all that strong.This year, the stock is down 16% as investor sentiment has soured. Could the stock be a good buy on the dip, or is there more potential trouble ahead for SoundHound AI? Let's look at both the bullish and bearish cases for investing in the company right now.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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