The Bull Market Is Here: 2 Stocks Still at Bargain Prices

In this video, Motley Fool contributors Jason Hall and Tyler Crowe break down why Etsy (NASDAQ: ETSY) and Cleveland-Cliffs (NYSE: CLF) are attractive investments, despite not joining the recent bull market run higher.*Stock prices used were from the afternoon of Jan. 4, 2024. The video was published on Feb. 9, 2024.Continue reading Weiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool Zum vollständigen Artikel