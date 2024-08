The Bull Market Keeps Growing. 3 Reasons to Buy Amazon Like There's No Tomorrow.

For those new to investing, a bull market is generally a sustained period of growth over several months or sometimes years. It officially starts when stock prices rise 20% from a recent low.The chart below shows the S&P 500 hit its lowest point in October 2022 and has consistently risen since then, spurring a bull market.Continue reading Weiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool Weiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool