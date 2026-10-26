AGO Aktie
WKN DE: A0LR41 / ISIN: DE000A0LR415
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26.10.2026 16:31:27
The Bundestag has debated the genocide Germany carried out in Namibia a century ago. But will it spur progress on addressing colonial crimes?
Opposition parties have forced a debate in the Bundestag on the early-20th-century genocide Germany carried out in Namibia. Will this finally spur progress in addressing colonial crimes?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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