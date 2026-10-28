Spur Aktie

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WKN DE: A0JDZ6 / ISIN: ZAE000022653

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28.10.2026 14:23:26

The Bundestag has debated the genocide Germany carried out in Namibia a century ago. But will it spur progress on addressing colonial crimes?

Opposition parties have forced a debate in the Bundestag on the early-20th-century genocide Germany carried out in Namibia. Will this finally spur progress in addressing colonial crimes?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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