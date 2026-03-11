Campbell Soup Aktie
WKN: 850561 / ISIN: US1344291091
|
11.03.2026 12:23:00
The Campbell's Company Reports Decline In Q2 Profit
(RTTNews) - The Campbell's Company (CPB) revealed earnings for second quarter that Drops, from last year
The company's earnings came in at $145 million, or $0.48 per share. This compares with $173 million, or $0.58 per share, last year.
Excluding items, The Campbell's Company reported adjusted earnings of $152 million or $0.51 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 4.5% to $2.564 billion from $2.685 billion last year.
The Campbell's Company earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $145 Mln. vs. $173 Mln. last year. -EPS: $0.48 vs. $0.58 last year. -Revenue: $2.564 Bln vs. $2.685 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 2.15 To $ 2.25
