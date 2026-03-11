Campbell Soup Aktie

Campbell Soup für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850561 / ISIN: US1344291091

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
11.03.2026 12:23:00

The Campbell's Company Reports Decline In Q2 Profit

(RTTNews) - The Campbell's Company (CPB) revealed earnings for second quarter that Drops, from last year

The company's earnings came in at $145 million, or $0.48 per share. This compares with $173 million, or $0.58 per share, last year.

Excluding items, The Campbell's Company reported adjusted earnings of $152 million or $0.51 per share for the period.

The company's revenue for the period fell 4.5% to $2.564 billion from $2.685 billion last year.

The Campbell's Company earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $145 Mln. vs. $173 Mln. last year. -EPS: $0.48 vs. $0.58 last year. -Revenue: $2.564 Bln vs. $2.685 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 2.15 To $ 2.25

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Campbell Soup Co.

mehr Nachrichten