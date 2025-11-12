The Cannabist Company legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

The Cannabist Company hat am 10.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei -0,04 CAD. Ein Jahr zuvor waren -0,010 CAD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat The Cannabist Company im vergangenen Quartal 110,1 Millionen CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 29,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte The Cannabist Company 156,6 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at