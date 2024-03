The Cannabist Company öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

The Cannabist Company hat am 13.03.2024 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2023 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,180 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,750 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,73 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 128,4 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 126,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,580 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei The Cannabist Company ein EPS von -1,380 CAD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 690,13 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 666,00 Millionen CAD in den Büchern standen.

Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 0,315 USD und einen Umsatz von 510,40 Millionen USD in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at