RTX A-S Aktie
WKN: 939166 / ISIN: DK0010267129
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15.04.2026 13:42:00
The Case For and Against Buying RTX Stock Right Now
Given the ongoing military conflict in the Middle East, there's an obvious case to be made for opening a stake in RTX (NYSE: RTX), the company previously known as Raytheon, predominantly known for manufacturing missiles. Some of its industry peers, in fact, have edged higher since early March largely for this very reason.An obvious trade isn't always a good one, though. Sometimes a prospect is so obvious to everyone that there's little to no upside left to tap. Indeed, seemingly bullish news can often start a wave of profit-taking if that ticker is already overextended or overvalued.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu RTX A-S
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26.11.25
|Ausblick: RTX A-S verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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12.11.25
|Erste Schätzungen: RTX A-S verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu RTX A-S
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