Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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21.09.2026 20:00:00
The Case for (and Against) Buying SpaceX Stock Right Now
Although it's only been a few months since Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) went public, the ride has already been quite messy. After its record IPO in June, SpaceX stock initially ripped higher, only to be cut in half from its peak, and now sits around its opening-day $2 trillion valuation.
This price action is the backdrop for the real question: Is this the moment to buy a piece of Elon Musk's combined rocket, satellite, and artificial intelligence (AI) machine, or is the price still asking investors to believe too much, too soon?
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