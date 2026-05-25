Nuscale Power Aktie

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WKN DE: A3DK09 / ISIN: US67079K1007

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25.05.2026 16:10:00

The Catalyst Is Coming. Here's Why Smart Investors Are Buying NuScale Power Before 2027.

Everything could change for NuScale Power (NYSE: SMR) this year. Last September, the company announced a landmark deal with ENTRA1, a privately held energy developer, and the Tennessee Valley Authority (TVA), one of the largest electric utilities in the U.S. The deal called for NuScale to build a 6-gigawatt small modular nuclear reactor (SMR), with ENTRA1 handling most of the financing and construction execution. If built, this 6-gigawatt SMR would be the largest in the nation and perhaps the world. NuScale Power's stock rose sharply when the deal was announced. Since then, however, scant additional details have emerged, casting doubt on when and how the project might be completed.In the coming months, all this could change. In fact, there's one pending announcement that could send this nuclear stock soaring.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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