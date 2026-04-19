United Parcel Service Aktie
WKN: 929198 / ISIN: US9113121068
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19.04.2026 16:15:00
The Catalyst Is Coming. Here's Why Smart Investors Are Buying United Parcel Service Before June 30.
It has not been easy to own United Parcel Service (NYSE: UPS) over the past couple of years. The stock is still down more than 50% from its 2022 high. However, if management is correct, the troubling financial results that caused this decline could soon come to an end. Here's why smart investors are digging into UPS' turnaround right now.After the pandemic period at the turn of the decade, UPS decided it needed to reset its business. That included cutting costs and shifting toward its most profitable customers. Streamlining the business meant investing in new equipment, selling older assets, and reducing staff. All of these ended up increasing costs. Meanwhile, shifting toward more profitable customers meant cutting ties with less profitable customers, even including Amazon (NASDAQ: AMZN). That pushed the top line down even as costs rose.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu United Parcel Service Inc. (UPS)
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