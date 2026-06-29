Central Bank Aktie
WKN DE: A0YHYY / ISIN: US15251P1084
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29.06.2026 11:13:00
The central bank of central banks warns AI frenzy could trigger stock-market slump and jeopardize economy
Rich stock market valuations, investor complacency, circular financing, and the potential knock-on effects in credit markets are a clear warning in the BIS annual reportWeiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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