The Century: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

The Century hat am 15.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,00 KRW, nach -158,000 KRW im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz wurden 7,17 Milliarden KRW gegenüber 6,92 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at