The Century: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

The Century präsentierte in der am 11.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 9,53 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte The Century ein EPS von -208,000 KRW je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 7,43 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte The Century 7,36 Milliarden KRW umgesetzt.

The Century hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 193,250 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -508,000 KRW je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 29,25 Milliarden KRW – das entspricht einem Minus von 8,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 32,03 Milliarden KRW in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at