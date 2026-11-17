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17.11.2026 06:31:28
The Century zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
The Century hat am 16.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 92,69 KRW. Im Vorjahresviertel hatte The Century -19,000 KRW je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 347,69 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,64 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 34,20 Milliarden KRW ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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