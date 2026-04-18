MoonLake Immunotherapeutics Aktie
WKN DE: A3DFA7 / ISIN: KY61559X1045
|
18.04.2026 16:17:01
The CEO of MoonLake Immunotherapeutics Dumped Shares Worth $2.8 Million. Should Investors Avoid the Stock?
Chief Executive Officer Jorge Santos da Silva reported the sale of 150,000 shares of MoonLake Immunotherapeutics (NASDAQ:MLTX) through multiple open-market transactions on April 10, 2026 and April 13, 2026, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($18.35); post-transaction value based on April 13, 2026 market close price.* 1-year performance calculated using April 13th, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu MoonLake Immunotherapeutics
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu MoonLake Immunotherapeutics
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|MoonLake Immunotherapeutics
|18,34
|3,09%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: US-Börsen letztich mit starken Gewinnen - teils neue Rekorde -- ATX und DAX gehen klar fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Leitindex stiegen zum Wochenende klar an. Die Wall Street gewann am Freitag an Fahrt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Freitag schwächer.