Interface Aktie
WKN DE: A1JYG7 / ISIN: US4586653044
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05.06.2026 15:38:01
The CFO of Interface Sold 50,000 Company Shares for $1.5 Million. Here's What That Means for Investors.
Bruce Andrew Hausmann, Chief Financial Officer of Interface (NASDAQ:TILE), reported the sale of 50,000 shares of Common Stock for a total consideration of ~$1.48 million, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 reported price ($29.66); post-transaction value based on May 27, 2026 market close ($29.70).* 1-year performance calculated using May 27, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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