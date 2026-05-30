nLIGHT Aktie
WKN DE: A2JKY6 / ISIN: US65487K1007
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30.05.2026 18:10:47
The CFO of nLIGHT Sold Company Shares Worth $3.9 Million. Here's What That Means for Investors.
Joseph John Corso, Chief Financial Officer of nLIGHT (NASDAQ:LASR), reported the sale of 55,719 shares in multiple open-market transactions, totaling approximately $3.88 million, according to the SEC Form 4 filing.Transaction and post-transaction values based on SEC Form 4 weighted average price ($69.70).* 1-year price change calculated using May 20, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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