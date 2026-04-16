Charles Schwab Aktie
WKN: 874171 / ISIN: US8085131055
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16.04.2026 13:42:31
The Charles Schwab Corporation Reveals Advance In Q1 Profit
(RTTNews) - The Charles Schwab Corporation (SCHW) reported a profit for its first quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings totaled $2.479 billion, or $1.37 per share. This compares with $1.909 billion, or $0.99 per share, last year.
Excluding items, The Charles Schwab Corporation reported adjusted earnings of $2.588 billion or $1.43 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 15.8% to $6.482 billion from $5.599 billion last year.
The Charles Schwab Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $2.479 Bln. vs. $1.909 Bln. last year. -EPS: $1.37 vs. $0.99 last year. -Revenue: $6.482 Bln vs. $5.599 Bln last year.
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